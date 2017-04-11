Москва, 11 апреля, 2017, 11:54 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

В 2020 году рост российской экономики в целевом сценарии составит 3,6%, в инерционном — 2%. Такой прогноз дает глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

В соответствии с данными, опубликованными в микроблоге Кудрина в Twitter, в 2017 году рост ВВП по инерционному и целевому сценарию составит 1,7%, в 2018 году — 1,8% и 2,7% соответственно, в 2019 г. — 1,9% и 3%.

Также Кудрин приводит прогноз Минэкономразвития, согласно которому рост ВВП в 2017 году составит 2%, а в период с 2018 по 2020 год — 1,5%. Указаны и другие прогнозы: Центра развития НИУ ВШЭ, Института Гайдара и других организаций.

Наиболее консервативный прогноз по росту экономики представлен Центробанком РФ. В 2017 и 2018 годах ВВП возрастет на 1−1,5%, а в 2019 году — на 1,5−2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на Биржевом форуме 5 апреля, глава Сбербанка России Герман Греф отметил, что затрудняется дать прогноз по экономическому росту в России в 2019 году. По его словам, дальнейшие показатели будут зависеть от команды нового правительства после выборов 2018 года. Что касается периода 2017−2018 годов, то здесь экономика предопределена. Единственное, что может измениться, это Росстат, пошутил Греф.

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