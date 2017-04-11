Симферополь, 11 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В министерстве имущественных и земельных отношений Крыма произведены кадровые решения. Так, своего поста лишилась первый заместитель главы ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля со ссылкой на документ, опубликованный на официальном сайте правительства республики.

Lale.ws Ковалевская Елизавета Валентиновна

Читайте также: Глава Крыма: «Кадровую политику формирую я»

Глава Крыма отправил в отставку вице-премьера Олега Казурина

Указ об увольнении Елизаветы Ковалевской 10 апреля подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Освободить Ковалевскую Елизавету Валентиновну от должности первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым по соглашению сторон», — сообщается в тексте документа.

О причинах такого кадрового решения не сообщается.

Напомним, должность первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Крым Елизавета Ковалевская занимала с 10 июня 2016 года. До этого назначения почти год проработала на посту заместителя главы Минимущства республики.