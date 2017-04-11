Веллингтон, 11 апреля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов объявлено в регионе Bay of Plentyв связи с приходом очередного мощнейшего циклона, который получил имя «Кук», сообщает издание New Zealand Herald. Региональная команда гражданской обороны объявила о введении чрезвычайного положения в регионе и об отмене аналогичного предупреждение в регионе Вакатан.

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Ожидается, что 250 мм осадков выпадет в заливе Bay of Plenty. Данная территория все еще борется с последствиями циклона «Дебби», после которого большая часть Северного острова Новой Зеландии столкнулась с наводнениями и подверглась подтоплению.

Сегодня утром министр социального развития Анна Толли и министр сырьевой промышленности Натан Гай признали ущерб региону Bay of Plenty существенным, что означает дополнительную помощь от государства по восстановлению разрушенных территорий. Предпринятые меры включают в себя координацию строительных работ, усиление поддержки через целевые группы Enhanced Task Force Green и Bay of Plenty Rural Support Trust, а также налоговые послабления. Также предусмотрены дополнительные выплаты населению. На данный момент уже получено более 500 заявок на возмещение, в большинстве своем это заявки на личные вещи (одежду, постельные принадлежности) и продукты питания.

Bay of Plenty был также вынужден выпустить постановление о кипячении воды. Это значит, что местные очистные сооружения не справляются с очисткой воды после наводнений и с учетом такого беспрецедентного количества осадков.