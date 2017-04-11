Москва, 11 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Московское издательство «Книжный мир» выпустило в свет монографию Юрия Павловца и Сергея Шиптенко «Экономика Белоруссии. Исторические очерки XX — XXI века» (М., 2017). Книгу составили следующие главы:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зона свободы слова

«Восстановление и развитие экономики БССР в послевоенный период (1945−1950 гг)»;

«Попытки реформирования и социальной переориентации экономики в 1950 — первой половине 1960-х гг.»;

«Экономическое развитие БССР во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.»;

«Поиски путей перестройки экономических отношений во второй половине 1980-х — 1991 гг. Программа перехода к рынку»;

«Состояние экономики Республики Беларусь в 1991 — 1995 гг. Начало рыночных реформ»;

«Становление и реализация экономической модели Республики Беларусь (1996−2000 гг.). Государственные программы социально-экономического развития Республики Беларусь»;

«Белорусская модель» в 2000—2015 гг.: от «рыночного социализма» до либеральных реформ».

Юрий Павловец и Сергей Шиптенко — граждане Белоруссии, всероссийски известные авторы ИА REGNUM, специализирующиеся на политической и экономической проблематике современной Белоруссии, наряду с Дмитрием Алимкиным, уделившие особое внимание процветающей в официальной «исторической политике» страны русофобии, бюрократическим усилиям властей по поддержке этнического национализма, координации официальной пропаганды против России с пропагандой националистической оппозиции.

За свою публицистическую деятельность в декабре 2016 года они были белорусскими властями арестованы и до сих пор находятся в заключении: их, принципиальных борцов против этнического национализма и русофобии, политически мотивированно и под надуманным предлогом обвиняют в «разжигании межнациональной розни», что грозит им заключением от 5 до 12 лет.