Ногинск, Московская область, 11 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Московской области поставлен на кадастровый учет государственный природный заказник областного значения «Широколиственные и хвойно-широколиственные леса правобережья реки Клязьмы», сообщили в областном Минэкологии.

olechka Мещера

Режим особой охраны включает запрет на любую деятельность, нарушающую почвенно-растительный слой (строительство, прокладка коммуникаций), садоводство и огородничество, разведение костров.

Передвижение по ООПТ на автотранспорте будет разрешено только по дорогам, которые ведут к дачным поселкам или детским оздоровительным лагерям.

Главным объектом особой охраны на территории заказника являются уникальные старовозрастные леса западной части Московской Мещеры. Биологи, обследовавшие ООПТ, обнаружили здесь старые березы и вязы диаметром ствола до 75 см.

Заказник отличается большим видовым разнообразием. Здесь обитает 86 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижные зеленый дятел и обыкновенный уж.

Кроме того, специалисты обнаружили в ООПТ манник литовский — редкое растение, внесенное в Красную книгу Московской области.

Напомним, особо охраняемая природная территория (ООПТ) расположена в Ногинском районе и городском округе Павловский Посад. Площадь заказника составляет 1034 гектара.

Читайте также: Редчайшие виды грибов в Подмосковье получат особую охрану

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минэкологии Московской области взяло на особы контроль места произрастания редчайших видов грибов в Ногинском районе. Эти места войдут в состав особо охраняемой природной территории «Черноголовский заказник». В 2017 году «Черноголовский заказник» будет поставлен на кадастровый учет.

Читайте также: В РФ внесены изменения в госпрограмму «Охрана окружающей среды»