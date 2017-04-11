Киев, 11 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум.

10 марта в Донбассе не стихали спорадические обстрелы с применением тяжелой артиллерии калибров 122 и 120 мм, минометов, танков, БМП, БТР и всего спектра стрелкового вооружения. О этом 11 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР, штаба АТО, передает ИА REGNUM.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Так, по данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки ВС Украины 64 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 15 населенных пунктах.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 15 населенных пунктов республики, по которым применялась артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Так, в поселке Трудовские Петровского района Донецка прямым попаданием мины со стороны украинских силовиков разрушения получил жилой дом по улице Амударьинская. Также в результате прямого попадания полностью сгорела кухня жилого дома в микрорайоне шахты №7 по улице Безлесная поселка Трудовские. Повреждения стены в результате обстрела со стороны ВСУ получил пятиэтажный дом по улице Центральная города Докучаевска, а также повреждено остекление квартиры многоэтажного строения по улице Ленина», — говорится в сообщении.

При этом мэр Докучаевска Александр Качанов отметил, что в городе в результате ночных боев обесточено до 400 домов. «Повреждена высоковольтная линия и порядка 400 домов остались без электроснабжения», — сказал Качанов, добавив, что жертв среди мирного населения нет.

Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре обстрела со стороны ВСУ. По данным пресс-службы НМ ЛНР, под огонь минометов калибра120 и 82-мм попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Фрунзе, Желобок и Смелое. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов.

В свою очередь, 11 апреля пресс-центр штаба АТОинформирует, чтоза прошедшие сутки пятеро украинских воинов получили ранения в результате 64 обстрелов со стороны ВС ДНР и ЛНР.

«На приморском направлении, по защитникам Водяного, враг открывал огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березового, Марьинки и Красногоровки бил из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутово и Гранитного бил из противотанковых гранатометов», — говорится в сообщении.

На Донецком направлении по позициям ВСУ на шахте «Бутовка» войска ДНР вели огонь из минометов калибра 120 мм и пулеметов крупных калибров. При этом украинские войска в Авдеевке и Опытном накрывали огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцево, Песок и Луганского стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстреляли из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

«На Луганском направлении защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец — били из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливали из стрелкового оружия», — добавили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики разместили свои подразделения в 170 метрах от Донецкой фильтровальной станции. «ДФС находилась в «серой зоне». У нас была возможность взять ее под охрану, но понимали, что противник сделает все, чтобы разрушить станцию. Сейчас противник находится рядом с ДФС, в районе 170 метров от нее», — подчеркнул Басурин.

Напомним, в марте 2017 года в Минске представители России, Украины и ОБСЕ в рамках заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установить очередной режим тишины с 1 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. 6−7 апреля ВС ЛНР и ВСУ сорвали процесс развода сил и средств в районе Станицы Луганской.