Киев, 11 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум.



Izomaster.com.ua Криворожская ТЭС

На Украине остановлена Криворожская ТЭС 11 апреля, сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНИАН.

Согласно сообщению, работа станции остановлена из-за отсутствия достаточного количества антрацита на складе. На момент остановки на складе ТЭС оставалось порядка 30 тыс. тонн угля, что является минимально необходимым резервом для станции, говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит угля на станции начался с февраля 2017 года после блокады Донбасса, с этого времени Криворожская ТЭС работала на одном блоке.

Как сообщает пресс-служба, время простоя будет использовано для ремонта оборудования и реконструкции одного из энергоблоков. При этом станция готова начать работу после того, как начнутся поставки угля антрацитовой группы, уточнили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это четвертая ТЭС, отключенная на Украине вследствие дефицита антрацита. Пятого апреля приостановили работу Приднепровская и Трипольская станции, седьмого апреля — Змиевская ТЭС.

Криворожская ТЭС является крупнейшей теплоэлектростанцией в Днепропетровской области и третьей по мощности на Украине.

Напомним, дефицит топлива на Украине вызван блокадой Донбасса, первоначально объявленной радикальными националистами в январе 2017 года.

В марте Служба национальной безопасности и обороны Украины объявила о запрете грузоперевозок между Донбассом и Украиной, тем самым на государственном уровне объявив о блокаде республик.

Однако, уголь из Донбасса — это основной источник энергии для Украины. Заменить его российским углем «незалежная» отказалась и предпочла уголь из США, Австралии и Южной Африки, который обойдется Украине существенно дороже.