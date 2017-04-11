Казань, 11 апреля, 2017, 11:27 — ИА Регнум.



(сс) succo Суд

Лишенный лицензии «Татфондбанк» признан банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Татарии по результатам рассмотрения заявления Центробанка РФ.

Центробанк подал иск о признании банка банкротом 16 марта. В отношении имущества кредитной организации открыто конкурсное производство сроком на один год.

3 марта 2017 года лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у «Татфондбанка» Центробанком. Такое решение было принято в связи с нарушениями руководством банка законодательных норм и выданных рекомендаций.

В заявлении ЦБ указывалось, что финансовое оздоровление кредитной организации «на разумных экономических условиях» невозможно по причине низкого качества активов.

Общая сумма обязательств «Татфондбанка», согласно данным, озвученным на заседании суда, составляет 189,7 млрд рублей. Временная администрация обнаружила в кредитной организации недостаток имущества на 118,5 млрд рублей. Сумму высоколиквидных активов эксперты оценили не более чем в 8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта ЦБ лишил лицензий не только «Татфондбанк», но также «ИнтехБанк» и «Анкор Банк». В банковской системе России «Татфондбанк» находился на 42-м месте по размеру активов, «ИнтехБанк» — на 129-м, «Анкор Банк» — на 231-м месте.

Филиалы кредитных организаций располагались в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

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