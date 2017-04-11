Горно-Алтайск, 11 апреля, 2017, 11:17 — ИА Регнум.



Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай. Поиски туриста, пропавшего в расщелине на леднике Маашей

Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда продолжают поиски туриста, попавшего в расщелину на леднике Маашей в Кош-Агачском районе. Группа из 10 спасателей снова выдвинулась к месту поисков сегодня, 11 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай.

Ведомство напоминает, что 31 марта поступило сообщение о том, что двое туристов из города Прокопьевск Кемеровской области, не зарегистрированные в поисково-спасательном отряде, совершали поход в районе ущелья Актру. При спуске с перевала Маашей турист 1985 года рождения провалился в расщелину. Его товарищ вытащить упавшего самостоятельно не смог и отправился за помощью.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай. Поиски туриста, пропавшего в расщелине на леднике Маашей

Утром 1 апреля группа спасателей из семи человек, в том числе один кинологический расчет, прибыла в Кош-Агачский район, в альпинистский лагерь Ак-Тру, и немедленно направилась к месту происшествия. Из-за сильного бурана спасателям приходилось идти в экстремальных условиях при почти нулевой видимости и делать длительные остановки в пути, чтобы переждать непогоду.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай. Поиски туриста, пропавшего в расщелине на леднике Маашей

7 апреля группировка спасателей была увеличена до 13 человек. До места происшествия им удалось добраться лишь на следующий день. Место падения туриста, помеченное рюкзаком и лыжной палкой, было сильно занесено снегом. Спасатели извлекли из расщелины 50 кубометров снежной массы, однако туриста обнаружить не удалось. Дальнейшее проведение поисков в расщелине опасно для жизни, так как рыхлые, осыпающиеся края трещины не позволяют закреплять страховочные тросы.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай. Поиски туриста, пропавшего в расщелине на леднике Маашей

Главное управление МЧС по Республике Алтай Горный Алтай. Поиски туриста, пропавшего в расщелине на леднике Маашей

Главное управление МЧС отмечает, что спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда имеют большой опыт по извлечению туристов из горных расщелин, они оснащены специальным альпинистским оборудованием — ледорубами, длинными тросами для спусков на большую глубину, лавинными лопатами, снегоступами.

11 апреля для участия в поисках прибыла группа волонтеров из Кемеровской области и, несмотря на настоятельные рекомендации спасателей воздержаться от похода, отправилась к месту происшествия.

Стоит отметить, что в районе поисков в данный момент существует угроза схода снежных лавин и проводить какие-либо работы опасно для жизни.