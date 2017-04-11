Грозный, 11 апреля, 2017, 11:01 — ИА Регнум.



Mil.ru Российские саперы за работой

В Чечне и Ингушетии начался новый этап разминирования. К работам приступили саперы Южного военного округа. В 2017 году им предстоит очистить от взрывоопасных предметов более 2000 гектаров территории.

В первую очередь работы проводятся в горно-лесистой местности, в районах, находящихся на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, сообщили ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе Южного военного округа. В них участвуют около тысячи военнослужащих-контрактников, прошедших обучение в учебном центре инженерных войск Вооруженных сил РФ, дислоцированном в поселке Нахабино Московской области.

Как и в прошлые годы, весомую помощь оказывают более 10 вожатых с минно-разыскными собаками и робототехнический комплекс «Уран-6».

Всего саперам предстоит в полевой сезон 2017 года очистить экономически важные объекты в восьми районах Чечни: Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Грозненском, Курчалойском, Октябрьском и других, а также Сунженском районе Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, работы по очистке лесного фонда Чечни от мин и снарядов в 2017 году будут проводиться впервые. Первыми в работу саперов попадут лесничества вокруг Грозного. Всего же предстоит разминировать территорию более 8,359 тыс. га. После чего лесники приступят к санитарной очистке лесных угодий.

Напомним, разминирование территорий Чечни и Ингушетии проводится с 2012 года. За это время очищено от взрывоопасных предметов более 13,5 тыс. гектаров земли. Найдено и уничтожено свыше 10 тыс. неразорвавшихся снарядов. Всего до 2019 года предстоит очистить еще более 12 тыс. гектаров земли.