Берлин, 11 апреля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. По результатам последнего социологического опроса в Германии в рамках предвыборной гонки, лидером снова стал Союз ХДС/ХСС, опередивший партию социал-демократов на 6%: 36% против 30%, сообщает Der Stern.

Euku Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Левая партия и «Альтернатива для Германии» остались на отметке «8%», Зелёные заручились поддержкой 7% респондентов, Свободная демократическая партия — 6%.

Доля неопределившихся избирателей составила 25%.

43% опрашиваемых жителей предпочитают видеть на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель (ХДС). За Мартина Шульца (СДПГ) проголосовали 32%.

Отмечается, что избиратели в возрасте от 18 до 21 года будут принимать участие на выборах впервые. Из них 47% отметили, что если бы выборы проходили на ближайшей неделе, то они бы проголосовали за Меркель, и лишь 29% — за Шульца.