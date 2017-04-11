Донецк, 11 апреля, 2017, 10:59 — ИА Регнум.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

За прошедшие сутки украинские войска четыре раза нарушили режим тишины в ЛНР и 64 раза — в ДНР, сообщают донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия обстреляла села Желобок, Смелое, районы Алмазной, пгт Фрунзе. Обстрелы велись минами калибра 82 мм и 120 мм.

В результате обстрелов были повреждены три дома и линии электропередач в пгт Фрунзе, 124 абонента поселка остались без электричества.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 64 раза. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

Из-за обстрелов были повреждены два здания, линии электропередач и газопровод в поселке Трудовские, сгорел жилой дом в поселке Доломитное. Также снарядами украинской артиллерии были повреждены ЛЭП в Докучаевске, обесточены оказались около 400 домов, и линии электропередач в поселке Донецк-Северный, который полностью остался без электроэнергии.

Помимо этого, в Докучаевске снаряд украинских силовиков попал в детский сад №11 и вызвал пожар, в помещении находились дети. К счастью, пожар быстро погасили, пострадавших нет.

Также украинская армия подошла на расстояние 170 м от Донецкой фильтровальной станции. Отмечается, что ДФС находится в «серой зоне».

По данным другой стороны, пять украинских силовиков получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 64 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Березовой, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Новотроицкого, Гнутово, Гранитного, Широкино, Талаковки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Песков, шахты Бутовка, Зайцево, Луганского, Каменки, Крымского, Екатериновки, Валуйского, Донецкого, Станицы Луганской, Лобачево.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Киеве был совершен госпереворот украинскими националистами. Как только националисты получили власть, правительство Украины объявило о прекращении всех отношений с Россией.

Также Киев объявил так называемую антитеррористическую операцию против собственного населения после референдумов о самоопределении, проведенных в 2014 году на востоке страны и в Крыму.

На референдумах большинство опрошенных поддержали идею о самоопределении полуострова и республик. В результате, Крым присоединился к России, а Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о своей независимости.

В 2017 году военный конфликт обострился. Киев усилил свои войска, подтянул большое количество военной техники к линии фронта. Активизировались диверсанты на территории республик, участились обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.