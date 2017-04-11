Москва, 11 апреля, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Принятый в существующей редакции законопроект о «лесной амнистии» будет способствовать легализации принятых ранее неправомерных решений, увеличению процента застроенных территорий в лесных массивах и потере больших площадей, в первую очередь защитных лесов как наиболее привлекательных для застройки. Об этом заявил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев.

(сс) Antranias Сосновый лес

«В нынешней редакции законопроект содержит много внутренних противоречий, избыточных процедур и норм. Мы считаем, что нормы о приоритете данных, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, над данными из Государственного лесного реестра, предложенные в законопроекте о «лесной амнистии», являются необоснованными, так как более 70% российских лесов до сих пор, не состоят на кадастровом учете», — подчеркнул Гутенев.

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Еще одна норма «лесной амнистии», на которую обратил внимание эксперт, предлагает при определении границ населенных пунктов скруглять границы поселения, а также добиваться соотношения застроенной и незастроенной территории населенного пункта, исходя из соотношения 30 и 70 соответственно. В итоге, к населенным пунктам будут присоединены лесные земли по размерам, превышающим их более чем в два раза.

«На первый взгляд, правильная идея о создании буферной зоны, ограничивающей тотальную застройку местности, из-за неточности формулировок может обернуться масштабным поглощением лесных территорий в местах, которые по факту уже имеют плотную застройку», — уверен депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого регионам будут переданы федеральные полномочия, касающиеся выделения особо защитных лесов, установления их границ, упразднения особо защитных участков лесов.

Наряду с экспертами ОНФ против данного законопроекта выступают градозащитники и простые жители. Они высказывают опасения в том, что с принятием закона о «лесной амнистии», граждан лишат последних законных возможностей, отстоять свою среду обитания, от посягательств чиновников и девелоперов. Особенно остро эта проблема стоит в Москве и Подмосковье, где власти в угоду застройщикам волюнтаристски перекраивают границы особо охраняемых природных территорий, меняют статус земель лесного фонда. В спорах вокруг строительства автомагистралей в парках Кусково и Ульяновский леспопарк, строительстве жилого дома на улице Живописная, и многих других подобных конфликтах граждан с региональными властями. Последним рубежом обороны для местных жителей оставалось федеральное лесное законодательство. Теперь же, если поправки будут приняты, все эти вопросы перейдут в компетенцию региональных властей, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для граждан.

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