Якутск, 11 апреля, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Во всех поселениях Намского района Якутии собирались запретить продажу алкоголя, но встретили сопротивление. Мнения населения разделились, и это стало поводом для изменения процедуры введения «сухих законов», передаёт корреспондент ИА REGNUM. Как теперь будут спрашивать якутян о том, нужно ли запретить торговлю спиртным, пока неизвестно, но менять что-то необходимо, решили депутаты.

Нет алкоголю!

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О сложившейся в Намском районе ситуации проинформировало Якутия.инфо. Оказалось, что в муниципалитете помимо 1 900 подписей в поддержку «сухого закона» в Намцах собрали ещё 1 200 подписей против. И, хотя районные законодатели введение запрета поддержали, теперь региональные депутаты думают, как сделать так, чтобы учитывалось мнение всего населения муниципалитета.

«В ноябре 2016 года мы с председателем комитета Госсобрания республики по вопросам местного самоуправления Василием Местниковым съездили в Намцы, — рассказал депутат регионального парламента Виктор Фёдоров, — переговорили с депутатами, встретились с населением — вроде все нормально, все дружно выступают за запрет. Однако позже на нас вышла другая инициативная группа из Намского улуса с прямо противоположной инициативой — не принимать данный закон. Инициатива была подкреплена 1200 подписями населения района. Мы почувствовали, что на самом деле эта ситуация ведет к расколу в районе».

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Посоветовавшись с депутатами комитета по государственному строительству и законодательству Алексеем Еремеевым и Ольгой Балабкиной, народные избранники пришли к выводу, что внедрение закона об ограничении реализации алкогольной продукции в районных центрах должно проходить по несколько другой процедуре, а именно с учётом мнения всего населения района.

Предложение проводить референдумы по вопросу запрета торговли спиртным отклонила прокуратура, заявив, что эта тема не относится к вопросам местного значения. Сейчас депутаты решают, проводить ли опрос или продумать иную норму учёта мнения всего населения.

«Главное — чтобы это было разумно и в то же время не противоречило действующему законодательству. Поправки в закон об ограничении продажи алкоголя в районных центрах будут внесены в ближайшее время», — пояснил Виктор Федоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Намцы могли стать первым в Якутии райцентром, где запрещено продавать алкоголь. Обсуждалось и введение «сухого закона» на всей территории муниципалитета, в 10 населённых пунктах которого (из 23) торговля спиртным уже запрещена.

Напомним, что у антиалкогольной политики Якутии в республике есть много противников, главные аргументы которых — фактическое несоблюдение принимаемых «сухих законов», а, следовательно, нелегальная торговля фальсификатом на фоне убытков соблюдающих законы предпринимателей. Штрафы за нарушения законов о торговле малы, а о проверках правоохранительных органов торговцы узнают заранее, жаловались также в регионе.