Париж, 11 апреля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон в эфире телеканала France 2, заявил, что со своей стороны Париж приложит все усилия, чтобы не допустить конфликта между США и Россией.

European People's Party Франсуа Фийон

По его словам, внешняя политика Франции будет независимой, ее приоритетом станут усилия по недопущению войны между США и Россией.

При этом бывший премьер-министр отметил, что общий враг — исламский тоталитаризм — распространился в мире из-за ошибок США, в том числе из-за войны в Ираке.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с Трампом, Фийон отметил, что есть расхождения и с Россией, и с Ираном, однако Трампу он бы сказал, что есть общий враг. «Уже слишком поздно», — прокомментировала ответ журналист.

Также Фийон прокомментировал политику действующего президента страны Франсуа Олланда. По его мнению, французского лидера должно быть слышно в мире, тогда как Олланда «никогда не было слышно».

Как сообщало ИА REGNUM, Фийон начал президентскую кампанию фаворитом. В самом начале президентской кампании Фийон считался кандидатом, который лояльно относится к России и не согласен с политикой санкций.

Позже против Фийона властями Франции были выдвинуты обвинения в том, что он фиктивно устроил свою супругу Пенелопу своим помощником в Национальном собрании Франции. Эти обвинения стали сокрушительным ударом по кампании Фийона. Как показывают социологические опросы, Фийон скатился с первого места на третье.