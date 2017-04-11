Барнаул, 11 апреля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. В новом учебном году алтайские школьники будут и изучать астрономию, как самостоятельный предмет. Об этом сегодня, 11 апреля, со ссылкой на алтайского министра образования Александра Жидких сообщили «Вести-Алтай».

Ozon.ru Астрономия учебник Воронцова-Вельяминова

Известно, что дисциплину будут преподавать по одному из лучших учебников по астрономии времен СССР Воронцова-Вельяминова.

«Астрономия из школьной программы никогда и не уходила. Она была распределена между разными предметами. Как правило, астрономию вели у нас преподаватели физики. Сейчас ситуация не изменится. Мы для преподавателей физики устроим повышение квалификации. И учебники у нас есть. Учебник по астрономии базового уровня Воронцова-Вельяминова и Страута для учащихся одиннадцатых классов», — пояснил Александр Жидких.

Чтобы обеспечить все учебные заведения нужным количеством учебников, министерству образования Алтайского края предстоит собрать заявки и осуществить закупки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о возвращении в школьную программу астрономии как отдельного предмета глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила в сентябре 2016 года. Из базового плана школьной программы предмет убрали в 1991 году.