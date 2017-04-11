Находка, Приморский край, 11 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Российский экипаж теплохода Believe (флаг Сьерра-Леоне, судовладелец компания «New Marine Technologies») обратился в Международный профсоюз моряков в японском порту Майдзуру с просьбой о помощи — судовладелец задолжал зарплату. С помощью инспекторов профсоюза долг частично был погашен, а судно отпущено в рейс под обещание судовладельца погасить долги по приходу судна в приморский порт Пластун. Но по возвращении к родным берегам моряков ждал очередной обман, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM На чужбине российские моряки часто оказываются без средств к существованию

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«Первые жалобы на этого судовладельца начали к нам поступать еще в начале марта. Тогда долг компании перед моряками перевалил за 70 тысяч долларов США. Инспекторы РПСМ оперативно поставили в известность о происходящем капитана порта Пластун, где стояло под погрузкой судно, а также — портовые власти японского порта Майдзуру и координатора Международной Федерации транспортных рабочих (МФТ) в Японии Фусао Охори», — рассказал руководитель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

В Майдзуру моряки, не имея никаких новостей от судовладельца о выплате долгов, обратились к координатору МФТ с заявлениями, где подробно были указаны долги перед каждым членом экипажа. РПСМ и МФТ предоставили портовым властям Майдзуру всю необходимую информацию.

Судовладелец погасил долг только за февраль, но обещал полностью рассчитаться по приходу в Россию. Моряки, в свою очередь, выразили недоверие к судовладельцу и поставили РПСМ в известность о том, что отказываются продолжать трудовые отношения с данной компанией. Экипаж запросил замену.

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«По приходу в порт Пластун судовладелец прислал экипажу замену. Но денег не прислал. И, насколько моряки поняли из переговоров, о выплате долга и речи не идет. Таким образом, на борту сейчас находятся сразу два экипажа — новый и старый. Старый экипаж заверил судовладельца, что не сойдет на берег до тех пор, пока долги по зарплате не будут погашены полностью», — сообщил Николай Суханов.

Инспекторы Дальневосточной организации РПСМ поставили в известность о происходящем транспортную прокуратуру г. Находка. Прокурор взял вопрос о выплате экипажу зарплаты на контроль. Капитан порта Пластун поддержал требования моряков и задержал выход судна в рейс. Теплоход будет находиться на рейде до тех пор, пока долги перед моряками не будут погашены полностью.

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Как сообщало ИА REGNUM, невыплата заработной платы российским морякам в последние годы переходит все мыслимые границы. РПСМ заявил об отсутствии в РФ законодательной базы, позволяющей эффективно защищать интересы моряков. Пальму первенства по нарушению прав российских экипажей, по данным профсоюза, годами держит Сахалинская область.