Владивосток, 11 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Переписывание российских правил дорожного движения под европейские стандарты неуместно. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист из Владивостока Александр Огневский. По его мнению, государство должно упрощать, а не усложнять жизнь автолюбителям, перенимая, к примеру, азиатский опыт по строительству многоярусных дорог.

Gellinger Автомобильная авария

Читайте также: В России ПДД могут привести к общеевропейскому стандарту

«Не нужно до бесконечности переписывать правила дорожного движения, выдумывая какие-то более сложные элементы. Все круговые развороты, в том числе с использованием, так называемых разворотных колец, чётко регламентируются законами. Водителю нужно ориентироваться, прежде всего, на то, что по конкретной ситуации предписывает дорожный знак», — уверен автоюрист.

Эксперт считает, что параллели с Европой в принципе неуместны из-за больших отличий. Как минимум, дорожная инфраструктура России по качеству уступает европейской: у нас и большие пробки, и избыточное светофорное регулирование в центре городов, и запредельное количество наземных пешеходных переходов.

«Считаю несколько надуманной проблему, что надо разрешить пешеходам переходить, где им вздумается, а водителям снизить скорость. В реальности это будет неисполнимо, потому что после того, как человек выехал из пробки, а наши города поражены ими, он естественно пытается наверстать упущенное время. Для города 20 км/ч — это парализация дорожного движения, удлинится путь доставки товаров людям, я уже молчу про то, что будет происходить с почтой, — отметил Александр Огневский. — К тому же наши пешеходы и так переходят, где хотят, как хотят. Будет лишь узаконен хаос на дороге, вырастет количество наездов на пешеходов».

«При этом очень странно, что в городах Российской Федерации не делаются двухъярусные, трёхъярусные дороги, как это делается в азиатских странах, — добавил автоюрист. — Достаточно посмотреть на китайский Шанхай, где уже есть четырёхъярусные развязки. Почему мы не берём опыт, который упрощает жизнь водителям?»

Читайте также: Закрепление приоритета движения по кругу обезопасит ситуацию на дорогах

Как сообщало ИА REGNUM, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил проработать поправки, согласно которым на перекрёстках с круговым движением приоритет получат двигающиеся по кругу автомобилисты. Ещё одно планируемое нововведение — так называемые зоны успокоенного движения. Пешеходы смогут переходить проезжую часть в любом месте, при этом скорость для автолюбителей снизится до 10−20 км/ч. Таким образом, по мнению Шувалова, ПДД будут приведены к европейским стандартам.