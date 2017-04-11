Обнародовано видео с места взрыва в Киеве
Киев, 11 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум.
В центре Киева на улице Владимирской взорвалось неустановленное устройство. Видео с места ЧП опубликовал телеканал Hromadske на портале YouTube.
На кадрах видно, что территория, прилегающая к месту взрыва, оцеплена. Повреждения от взрывной волны получили несколько зданий и припаркованные поблизости автомобили.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и саперы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля в центре Киева на улице Владимирской прогремел взрыв. В доме рядом с местом ЧП выбило все стекла. Пострадали банк, ресторан и припаркованные возле здания автомобили.
Информации о пострадавших пока нет.
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