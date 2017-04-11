Ярославль, 11 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В регионе началась масштабная кампания по выявлению и пресечению незаконной рекламы в лесных массивах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. 10 апреля выездной рейд прошел в Ярославском лесничестве, по дороге на город Любим. Сотрудники областного департамента лесного хозяйства и инспектор лесничества обнаружили и демонтировали более 30 рекламных щитов и табличек.

Yarregion.ru Демонтаж рекламы в лесу

«Реклама на деревьях не только портит внешний облик дорог и населенных пунктов, но и наносит вред зеленым насаждениям. Вбивание гвоздей, саморезов, прикручивание плакатов железной проволокой к стволу и любые другие действия, портящие кору, травмируют дерево, препятствуют его росту. Деревья заболевают, нарушается их внутренняя структура, и в конце концов они гибнут. Это настоящие акты вандализма по отношению к зеленым насаждениям, которые требуют наказания согласно действующему законодательству», — сказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев.

За несанкционированное размещение рекламы, которое влечет за собой повреждение лесных насаждений, предусмотрена административная ответственность: штраф для граждан — от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от двадцати до сорока тысяч рублей, для юридических — от двухсот до трехсот тысяч рублей. Кроме того, нарушитель должен возместить ущерб, принесенный лесным насаждениям.

Сотрудникам всех лесничеств Ярославской области поручено выявлять и демонтировать несанкционированные рекламные конструкции в постоянном режиме.