Москва, 11 апреля, 2017, 10:27 — ИА Регнум.

Megamixtop.com Восход Земли

60% жителей России cчитают, что расходы бюджета на реализацию космических программ не требуют ни сокращения, ни увеличения (в 2015 и 2016 гг. с этим соглашались 59% и 56%, соответственно). Урезать соответствующие статьи расходов предлагают 15% граждан, увеличить — 19%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее значимой задачей для граждан РФ по освоения космоса является «создание собственных продуктов космических технологий для улучшения жизни людей на Земле сейчас» (важность ее реализации оценивается в среднем на 4,46 балла, при возможном диапазоне от 1 до 5).

Второе место в рейтинге заняла программа по продолжению работы пилотируемых экспедиций на околоземной орбите (4,14 балла), третье — научные исследования дальнего космоса (3,68 балла).

Вместе с тем для 51% опрошенных очень важно, чтобы Россия первой среди других стран создала базу на Луне, для 50% — отправила экспедицию на Марс (обратного мнения по этим вопросам придерживаются 41% и 44%, соответственно).

При этом 78% жителей России считают важным международное сотрудничество при реализации проектов освоения Солнечной системы, тогда как позиции обособленного развития программ по изучению космоса придерживаются только 18%.

Опрос проведен 30−31 января 2017 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.