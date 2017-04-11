Пречистое, Ярославская область, 11 апреля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. В поселке Пречистое Ярославской области появится первый в Первомайском районе бассейн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила глава администрации района Инна Голядкина.

Pixabay.com Бассейн

В районе проживают 10 285 человек, и в нем нет ни одного бассейна. Первый бассейн будет иметь 5 дорожек и рассчитан принимать в день шесть смен по 32 человека. Проектно-сметная документация уже готова. Проект одобрен, сейчас идет проверка сметы. На сегодняшний день она составляет 95 млн рублей. В апреле администрация планирует получить заключение на смету, в мае выставить строительство бассейна на торги и в июле-августе этого года начать строительство, которое продлится 14 месяцев.

«Вначале планировалось, что мы будем финансировать строительство напополам с бюджетом области, но в правительстве региона на это деньги не нашли. Пришлось нам самим это сделать. У нас увеличилась доходная часть бюджета района, уменьшили расходную за счет экономного использования средств. И накопили нужную сумму», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Инна Голядкина.