Оренбург, 11 апреля, 2017, 10:10 — ИА Регнум.



Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Оренбурге активизировались паводковые процессы

В Оренбурге с 11 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на муниципальном уровне из-за активного паводка и затопления села Краснохолм Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Из-за резкого таяния снега начался аномальный подъем воды Димитровского водохранилища. По данным мэрии, затоплено 14 улиц, 300 дворов в селе Краснохолм. В зоне подтопления оказались 682 человека, из них 146 детей. Проведена эвакуация 84 человек. В первую очередь, эвакуировали маломобильные группы граждан и детей. Организовано горячее питание, оказание медицинской и психологической помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для эвакуированных жителей подготовлены четыре пункта временного размещения. Людям, чьи подворья оказались в воде, оказывается психологическая помощь. В селе работает 157 человек, 47 единиц техники, в том числе 14 моторных лодок (от МЧС России — 109 человек, 16 единиц техники, в том числе четыре моторных лодки).