Чебоксары, 11 апреля, 2017, 10:19 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Первую очередь нового Московского моста обещают открыть в июне 2017 года

Первую очередь Московского моста в Чебоксарах планируется открыть летом 2017 года — ориентировочно ко Дню Республики. Это будет первый четырёхполосный мост, через который временно пойдёт весь транспортный поток. Вторую часть моста достроят к декабрю 2018 года. Между тем строители, которые возводят данный объект, считают, что они впишут себя в историю: новый Московский мост украсит не только центр столицы и его историческую часть, но станет одним из масштабных дорожных проектов, который «100 лет точно прослужит, внуки наши по нему ездить будут», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Строители рады гостям

Чебоксары повышают планку по дорожным проектам. И это касается не только масштабности строительства и миллиардных затрат: решаются застарелые проблемы, которые ранее казались неподъёмными, и их решение оттягивалось чуть ли не десятилетиями. Надо отдать должное смелости и, может быть, обоснованной наглости руководства Чебоксар и оказывающей поддержку региональной власти, которые взяли на себя ответственность за системное развитие столичной дорожной инфраструктуры.

В частности, за последние годы были обновлены улица К. Воробьевых, Лапсарский проезд и Калининский мост, появилась дорога в «Новый город», расширен проспект И. Яковлева, реконструирован Марпосадский проезд, построена двухуровневая транспортная развязка Фучика — Айги. Начата эпохальная реконструкция Московского моста, который уже отслужил свой век и не единожды зиял ужасающими дырами. Говорят, что именитый в Чувашии дорожник просто запрещал своей семье ездить по Московскому мосту.

В планах — строительство третьего транспортного полукольца: многомиллиардный проект, который витает в кабинетах чиновников ещё с советских времён, всё это время так и оставался в умах и на бумаге. Чебоксары, которые ранее возвратили себе статус самого благоустроенного города страны, теперь претендуют и на возврат репутации «былой славы чувашских дорог».

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Сейчас главным объектом в городе является Московский мост, где в 2015 году начата реконструкция общей стоимостью более 1,5 млрд рублей. Данный масштабный объект — своего рода показатель учтённых недоработок при строительстве других объектов: сегодня строители не только укладываются в график, но даже готовы ряд работ сдавать досрочно. Ко Дню Республики предполагается запустить первую очередь моста (первый мост), организовав здесь четырёхполосное движение.

ИА REGNUM Первая очередь Московского моста

«Запускаем движение по новому мосту. Затем строим такой же, идентичный, новый мост на старом месте», — сообщил замдиректора подрядной организации ООО «Пелискер» Анатолий Доброжан.

По информации дорожников, на сегодняшний день на объекте завершено устройство ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, выполнены работы по бетонированию первого этапа подпорных стенок, завершено устройство фундаментов и стоек опор путепровода. Продолжаются работы по устройству пролётного строения секций и переносу кабельных линий.

10 апреля ход строительства проинспектировали члены правительства во главе с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным. «Город держит ситуацию на контроле, — констатировал председатель правительства по итогам поездки, напомнив, что «в течение трёх лед подрядчик должен ввести две очереди моста. — Первую — летом текущего года. Окончательная сдача — 29 ноября 2018 года».

ИА REGNUM Рабочие моменты

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков сообщил, что «еженедельно проводим рабочие совещания на месте строительства, привлекая контрольно-надзорные организации, оперативно решаем все возникающие проблемы». «На сегодняшний день все работы идут по графику и без отставания. В июне есть все возможности для того, чтобы запустить первую очередь моста. С нашей стороны финансирование имеется», — подчеркнул градоначальник.

На стройке трудятся в основном чувашские строители — как из Чебоксар, так и районов и городов республики. Примечательно, что ради этой стройки из Москвы вернули ряд вахтовиков, которые трудились на столичных стройках. Прораб Денис Митюнин родом из Алатырского района, и уже 12 лет строит мосты — ранее трудился на стройках Москвы, в Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях.

ИА REGNUM В труде

«Данный проект в Чебоксарах — масштабный. И не только по объёму работ. В основном балочные мосты строил, это — мой первый монолитный мост. В отличие от балочных, он более долговечный, прочный, поэтому 100 лет точно прослужит. Внуки наши будут по ним ездить», — говорит прораб. И отмечает, что Московский мост не только украсит историческую часть Чебоксар, но и «строители войдут в историю города».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до шести полос ведется подрядной организацией ООО «Пелискер» (г. Москва) на основании муниципального контракта от 29 ноября 2015 года. Сумма контракта — 1 569 млн рублей, срок завершения работ — 29 ноября 2018 года. Реконструкция проводится за счет средств федерального, республиканского и городского бюджетов.

ИА REGNUM

Проектом реконструкции предусмотрено: строительство нового моста рядом с существующим (641,24 млн рублей), реконструкция существующего моста путём демонтажа балок пролётного строения, стоек опор и усиления фундаментов опор моста (327,8 млн рублей), строительство путепровода в теле дамбы на левом берегу (99,83 млн рублей), уширение дороги на подходах к мосту (38,63 млн рублей), перенос инженерных коммуникаций (60,83 млн рублей), строительство очистных сооружений (35,93 млн рублей). В 2015 году освоено 182,42 млн рублей, в 2016 году — 454,15 млн рублей.