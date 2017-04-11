Москва, 11 апреля, 2017, 09:52 — ИА Регнум.



Pexels Пожар

Эвакуация 25 человек из административного здания в южной части Москвы проведена рано утром 11 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло по адресу улица Дорожная, дом 21. Загорелась деревянная обрешетка кровли одноэтажной пристройки столовой.

Уточняется, что площадь возгорания утеплителя и кровли составила 30 квадратных метров.

«В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений администрацией из здания было выведено около 25 человек», — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в 7:33 мск. В 8:06 мск возгорание было локализовано, 8:22 мск — ликвидировано.

«На месте работало 11 единиц пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце февраля из-за возгорания в Москве из здания студенческого общежития были эвакуированы более 300 человек. При пожаре пострадали люди.