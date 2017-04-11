Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2017, 09:52 — ИА Регнум.



Nissannews.com Nissan Rogue Trail Warrior Project

Японский автопроизводитель Nissan представит на автосалоне в Нью-Йорке кроссовер на гусеницах Rogue Trail Warrior Project, рекламный ролик и описание возможностей автомобиля опубликованы на официальном СМИ Nissan.

Автомобиль разработан на основе самой продаваемой модели Nissan, кроссовера Rogue. Машина существует в единственном экземпляре и разработана специально для New York International Auto Show 2017. Расцветка кроссовера выполнена частично в цифровом камуфляже, а именно — в «цифре» выполнена задняя часть, передняя сделана под «песок». На крыше у автомобиля установлен багажник, на нем, в свою очередь — светодиодная панель, спереди установлена электролебедка.

Для того, чтобы заставить автомобиль ездить на гусеницах Dominator, специалистам компании пришлось осуществить ряд доработок, пришлось увеличить колесные арки, длина гусеничных механизмов составила 122 см, высота — 76 см и ширина 38 см.

Силовая установка на автомобиле стандартная для Rogue — шестнадцатиклапанный бензиновый двигатель DOHC объемом 2,5 литра и мощностью 172 л.с.

Напомним, New York International Auto Show 2017 пройдет с 14 по 23 апреля 2017 года. Недавно в СМИ был опубликован список самых ожидаемых автомобилей, которые будут показаны на этой выставке. На выставке будет показано много внедорожников и кроссоверов, продажи в отрасли показывают — покупателям сегодня больше всего интересны машины данного класса.