«Доллар восстанавливает веру в себя»
Москва, 11 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Российская валюта снова стала заложником геополитики. Даже резкое укрепление Brent до месячных максимумов не смогло остановить падение рубля, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Эскалация конфликта между Россией и США по «сирийскому вопросу» на текущий момент главный фактор давления на российскую валюту, — считает Афанасьева. — И не исключено, что эта история будет муссироваться рынком в течение всей текущей недели. Это не продажа рубля. Это выход спекулянтов, ставивших на доходную российскую валюту, из позиций на покупку».
По ее мнению, «если начнутся разговоры о введении дополнительных санкций, закрытие длинных позиций приобретет массовый характер. Одновременно с этим доллар начал восстанавливать веру в себя».
Читайте также: «Рубль тянет к 57»
«Американские данные остаются стабильными, а вероятность повышения ставки в июне растет. Ближайшая цель по паре USD/RUB в районе 57,80», — полагает эксперт.
Читайте также: «Рубль сохраняет привлекательность»
Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос на 46,95 копейки и составил 57,3896 рубля. Евро увеличился на 17,82 копейки — до 60,7469 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 рубля.