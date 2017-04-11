Москва, 11 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Российская валюта снова стала заложником геополитики. Даже резкое укрепление Brent до месячных максимумов не смогло остановить падение рубля, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Эскалация конфликта между Россией и США по «сирийскому вопросу» на текущий момент главный фактор давления на российскую валюту, — считает Афанасьева. — И не исключено, что эта история будет муссироваться рынком в течение всей текущей недели. Это не продажа рубля. Это выход спекулянтов, ставивших на доходную российскую валюту, из позиций на покупку».

По ее мнению, «если начнутся разговоры о введении дополнительных санкций, закрытие длинных позиций приобретет массовый характер. Одновременно с этим доллар начал восстанавливать веру в себя».

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«Американские данные остаются стабильными, а вероятность повышения ставки в июне растет. Ближайшая цель по паре USD/RUB в районе 57,80», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 апреля Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар вырос на 46,95 копейки и составил 57,3896 рубля. Евро увеличился на 17,82 копейки — до 60,7469 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9004 рубля.