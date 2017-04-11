Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Тринадцать колокольных ударов прозвучат сегодня, 11 апреля, на девятый день после теракта в петербургском метро, в память о невинных жертвах трагедии. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Исаакиевский собор

В 10:50 в храме начнется богослужение, будет отслужена панихида по погибшим в теракте. После ее окончания над Исаакиевской площадью зазвучит траурный звон.

Таким же образом — колокольным звоном Исаакия — Петербург поминал жертв теракта на борту российского самолета А321, взорванного террористами над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Как сообщили в Санкт-Петербургской епархии, помимо Исаакия, панихида по погибшим в результате теракта в метро будет отслужена сегодня в полдень в Спасо-Преображенском соборе. Во всех храмах и монастырях Санкт-Петербурга до сорокового дня будут поминать погибших при взрыве в подземке.

Как уточнила сегодня вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, в больницах города на утро 11 апреля по-прежнему остаются 53 пострадавших в результате взрыва в поезде метрополитена. По состоянию на 7 часов утра, в тяжелом состоянии находятся четверо пострадавших, еще столько же — в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии продолжают лечение 45 человек.

Накануне сообщалось, что тела всех 13 погибших были выданы родственникам для захоронения.

Добавим, что люди продолжают нести цветы к станции «Технологический институт», где возник импровизированный народный мемориал в память о погибших людях.

Читайте также: Тела жертв теракта в метро Петербурга переданы родственникам

Взрыв в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля 2017 года. В результате теракта погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, около 60 из них были госпитализированы.

Как считает следствие, бомбу привел в действие уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший российское гражданство. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, ее также оставил на платформе Джалилов.