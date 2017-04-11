Москва, 11 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум.



Mil.ru Пилотажная группа ВКС «Беркуты»

Четверть века назад, 11 апреля 1992 года, на аэродроме Кубинка состоялся первый демонстрационный полёт пилотажной группы «Беркуты». Сегодня пилоты уникальной эскадрильи Воздушно-космических сил РФ являются единственными, кто демонстрирует фигуры высшего пилотажа на современных боевых вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».

На протяжении 25 лет экипажи группы участвовали во множестве мероприятий: в военных парадах на Красной площади, Московском авиакосмическом салоне МАКС, конкурсе «Авиадартс», международном военно-техническом форуме «Армия» и других.

Воздушные показы с участием группы проходили в Воронеже, Самаре, Рязани, Туле, Владимире, Твери, Геленджике и многих других городах.

Как отмечают в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в настоящее время руководит группой начальник Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации полковник Андрей Попов.

С 2012 года пилоты выступают на вертолетах Ми-28Н. При этом, если «Стрижи» и «Русские витязи» — штатная пилотажная группа, то «Беркуты» таковыми не являются.

Группа была сформирована на базе 344-го Центра боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке. Участники группы — опытные летчики-инструкторы, налет которых достигает нескольких тысяч часов.

Как сообщают «Вести», сейчас «Беркуты» готовятся к Параду Победы 9 мая, в июне примут участие в конкурсе «Авиадартс» в Крыму, затем выступят на авиасалоне МАКС. Также группа примет участие в работе выставки «Армия-2017».