* запрещённая в России организация

Москва, 11 апреля, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В отношении двух граждан РФ следователи возбудили уголовное дело по подозрению в причастности к деятельности экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает СК РФ.

(сс) Mstyslav Chernov Правый сектор (запрещенная в России организция)

Следствие получило в ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева к деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, граждане РФ принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне экстремистов. Поддерживая цели организации, они приехали в Донбасс и добровольно вступили в качестве бойцов в так называемый добровольческий украинский корпус «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подозреваемые активно участвовали в боевых действиях на стороне данной организации против республик Донбасса.

«У них было огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт», — уточнили в СКР.

В отношении Ясева и Донгузова возбуждены уголовные дела по статье «Участие в экстремистской организации». Работа следователей по установлению и привлечению к уголовной ответственности участников организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из числа граждан РФ продолжается.