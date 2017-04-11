Полиция Гамбурга: Саммит G20 может обернуться катастрофой
Гамбург, Германия, 11 апреля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. 7 — 8 июля 2017 года в немецком городе Гамбург состоится встреча глав государств в рамках саммита G20. Местная полиция опасается, что встреча может обернуться катастрофой, сообщает Der Spiegel.
Противники саммита, по некоторым данным, готовят свой протест уже на протяжении нескольких месяцев. Ожидается около ста тысяч участников из Германии и других европейских стран.
Противниками саммита могут быть экстремисты и сторонники антиглобализма.
По данным внутренних органов, в городе предполагается открытие дополнительных пунктов для задержания правонарушителей, а также медицинских пунктов в случае кровопролития.
На улицы города выйдут 15 тысяч тяжеловооруженных полицейских. На месте большого продуктового рынка к югу от реки Эльбы в городе поставят 150 одиночных камер и 250 общих.