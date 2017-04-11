Гамбург, Германия, 11 апреля, 2017, 09:33 — ИА Регнум. 7 — 8 июля 2017 года в немецком городе Гамбург состоится встреча глав государств в рамках саммита G20. Местная полиция опасается, что встреча может обернуться катастрофой, сообщает Der Spiegel.

Der Barbar Саммит G20 в Германии

Противники саммита, по некоторым данным, готовят свой протест уже на протяжении нескольких месяцев. Ожидается около ста тысяч участников из Германии и других европейских стран.

Противниками саммита могут быть экстремисты и сторонники антиглобализма.

По данным внутренних органов, в городе предполагается открытие дополнительных пунктов для задержания правонарушителей, а также медицинских пунктов в случае кровопролития.

На улицы города выйдут 15 тысяч тяжеловооруженных полицейских. На месте большого продуктового рынка к югу от реки Эльбы в городе поставят 150 одиночных камер и 250 общих.