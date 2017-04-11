Сан-Сальвадор, 11 апреля, 2017, 09:32 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

В результате землетрясения магнитудой 5,1 балла по шкале Рихтера в Сальвадоре 10 апреля один человек погиб и два получили ранения, сообщает интернет-портал TERRA. Также сообщается о значительном материальном ущербе, который нанесен зданиям и городской инфраструктуре столицы и окрестностям.

Погибший Оскар Балмор Лабор возрастом 26 лет двигался на своем автомобиле по городу Колон центрального департамента Ла-Либертад, когда в результате подземных толчков огромная скала обрушилась на проезжую часть. В результате инцидента ранения получили и двое спутников погибшего.

Пострадавшие срочно были направлены в ближайшее медицинское учреждение, однако в настоящее время их состояние не известно, сообщили источники в национальной системе гражданской обороны Сальвадора.

По данным информационного агентства EFE, встревоженные жители Сан-Сальвадора покинули свои дома. Система гражданской обороны страны переведена в активный режим, правительством объявлено «желтое предупреждение», что означает готовность к немедленному развертыванию национальных войск в случае чрезвычайной ситуации.

В Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Сальвадора пояснили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 4 км под землей в районе города Антигуо Кускатлан, недалеко от столицы Сан-Сальвадор.

Сообщается, что подземные толчки начались еще в воскресенье 9 апреля, и с тех пор было зарегистрировано до 150 афтершоков. В последние часы толчки, вызванные геологическими разломами, в диапазоне от 2,5 до 5,1 баллов фиксируются на глубине от 3 до 4 км под землей на материковой части страны.

По заявлению главы министерства охраны окружающей среды Сальвадора Лины Польн, данная сейсмическая активность не свидетельствует о том, что в ближайшее время случится землетрясение большей мощности. «Однако мы должны быть готовы к тому, что это может произойти, и соблюдать все меры предосторожности», — заявила министр.

Напомним, что сейсмическая активность в пределах 5−6 баллов по шкале Рихтера регулярно наблюдается по всему латиноамериканскому региону и, как правило, не приводит к человеческим жертвам и серьезным разрушениям. Так, 2 апреля на границе Панамы и Коста-Рики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8 балла по шкале Рихтера, о жертвах и разрушениях не сообщалось.