Черкесск, 11 апреля, 2017, 09:17 — ИА Регнум.



(сс)Michael Marcovici Деньги

В Москве задержан владелец производства минеральной воды «Архыз» Валерий Герюгов. Бывшего хозяина группы компаний «Висма» подозревают в хищении у Сбербанка денежных средств на 1,8 млрд рублей.

Ранее по иску Сбербанка в отношении «группы неустановленных лиц» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере. 7 апреля первым и пока единственным фигурантом дела стал Герюгов, пишет «КоммерсантЪ».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Арбитражный суд Карачаево-Черкесии признал банкротом фирму «Висма», производящую минеральную воду «Архыз». Входившие в группу компании взяли кредиты у Сбербанка, поручителем по которым был лично ее глава. В залоге у банка находились бренд «Архыз» и производственные активы группы «Висма». Однако в ноябре 2014 года компания перестала обслуживать кредиты, и сумма долга перед кредитором выросла до 1,8 млрд рублей.