Могадишо, 11 апреля, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Пятнадцать боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были ликвидированы силами безопасности Кении в Сомали, сообщает Anadolu.

Newsflash.com.ng Кенийский солдат

«Силы обороны Кении успешно уничтожили лагерь террористов», — заявил представитель военных полковник Джозеф Овуотх.

«Примерно 15 террористов было ликвидировано, гораздо большее число получили ранения, еще один (модернизированный для боя) автомобиль был уничтожен», — добавил Овуотх.

Операция была проведена спустя два дня после того, как силы обороны Кении ликвидировали в Сомали полевого командира «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Представитель сил обороны Кении подчеркнул, что военные будут продолжать вести борьбу с террористами до тех пор, пока народ Сомали не сможет жить в мире и безопасности.

Напомним, в Сомали размещено порядка 20 тыс. военнослужащих, находящихся здесь в рамках миссии Африканского союза. Данные подразделения ведут борьбу с боевиками «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ведущими активную террористическую деятельность в 2004 года.