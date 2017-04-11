Астрахань, 11 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. В Астраханской области пришедший на занятия ученик мог остаться за дверью, если он по какой-то причине оказывался одет не по форме. Право не допустить школьника к занятиям давали принятые в образовательном учреждении Положения о школьной форме и внешнем виде обучающихся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры 11 апреля, документ закреплял не только обязанность учащихся носить повседневную школьную форму, но и предписывал при ее отсутствии не допускать детей на занятия.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Между тем, как показала прокурорская проверка, такой локальный правовой акт противоречит требованиям федерального закона об образовании, который гарантирует «каждому общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования».

Документ, нарушавший права детей, действовал в шести образовательных учреждениях Лиманского района области.

Прокуратура опротестовала не соответствующие закону локальные акты. В настоящее время в руководство школ внесло в них изменения, исключив норму о недопуске учеников к занятиям.

Напомним, школьная форма в России была отменена 1992 году. Но в 2013 году она вернулась в российские школы. Устанавливать вид школьной формы каждое образовательное учреждение имеет право индивидуально.

Так, например, в Астраханской лингвистической гимназии согласно положению о школьной форме и внешнем виде, единые требования к одежде введены для обучающихся 5−11-х классов. В гимназии обязателен единый стиль деловой одежды. Для мальчиков правилами оговорен костюм «двойка» или «тройка» темно-синего, темно-серого, черного, серого, коричневого цвета, мужская сорочка (рубашка), туфли, галстук, однотонная белая рубашка или рубашка неярких тонов, однотонный без надписей пуловер, свитер, жилет. Девочки могут прийти в школу в костюме таких же темных цветов, как и мальчики, включающий пиджак или жилет, платье с пиджаком или жакетом. Приемлемы и брюки или юбка, сарафан, однотонная белая блуза или блуза (кофта, свитер, джемпер, водолазка неярких тонов). Длина юбки или сарафана должна быть не выше колен на 10 см.