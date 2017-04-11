Тбилиси, 11 апреля, 2017, 09:13 — ИА Регнум. «У Трампа другого пути не было: во-первых, он должен был спасти имидж США как сверхдержавы, который был радикально ущемлен во время 8-летнего президентства Обамы, и вместе с тем, он должен был спасти собственный имидж, как президента не являющегося марионеткой России». Об этом в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» заявила грузинский эксперт Хатуна Лагазидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По ее мнению, события в Сирии были для президента Дональда Трампа очень тяжелым испытанием, а отказ от ответа на него стал бы для США разрушительным.

«Да, у него другого выхода не было, несмотря на то, что мы говорим о президенте, который в течение всего предвыборного периода и в дальнейшем, в течение нескольких месяцев президентства заявлял, якобы США отказываются от роли супергосударства… Это президент, который не то что осуждал роль России в Сирии, но даже приветствовал ее… И вдруг без соглашения с Конгрессом, без предварительных консультаций с союзниками Трамп принимает абсолютно неожиданное решение и бомбит позиции Сирии на авиабазе, где находились российские военные», — напомнила эксперт и констатировала: Трамп принимает решения, не думая о долгосрочных последствиях.

По предположению Хатуны Лагазидзе, противостояние двух лидеров — Дональда Трампа и президента России Владимира Путина обязательно приведет к образованию двух противоборствующих лагерей.