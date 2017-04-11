Новосибирск, 11 апреля, 2017, 09:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В марте 2017 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с февралём выросли на 0,4%. При этом продовольственные товары стали дороже на 0,8%, платные услуги — на 0,5%, а вот цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%. Такие данные ИА REGNUM привели в Новосибирскстате, отметив, что индексы цен рассчитаны по результатам ежемесячного наблюдения за уровнем потребительских цен на 506 наименований товаров и услуг. Среди них по 222 позициям отмечено увеличение в цене, по 133 — снижение, по 151 наименованию товаров и услуг цена осталась на уровне предыдущего месяца.

Среди продовольственных товаров, наиболее заметно подорожали свекла (на 11,3%), бананы (на 9,2%), картофель (на 7,2%), зефир (на 7,3%), апельсины (на 6,8%), белокочанная капуста (на 6,6%) и творожные сырки (на 6,5%). От 4% до 6% увеличились цены на солёную, копчёную и маринованную рыбу и рыбные деликатесы, мясные полуфабрикаты, национальные сыры и брынзу. В то же время, отмечено снижение цен на свежие огурцы (на 14,9%), сухие супы в пакетах (на 9,8%), груши, сахар (на 6%), хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта (на 3,1%).

Среди непродовольственных товаров цены выросли на садовые лопаты (на 4,7%), кроссовую и спортивную обувь для взрослых (на 4,1%), роликовые коньки (на 3,7%), флеш-накопители (на 3,4%), комплекты постельного белья (на 3,3%) и ювелирные изделия (на 3%). Снижение цен отмечено на потолочные светильники (на 3,6%), электрочайники (на 3,1%), сорочки для мальчиков дошкольного возраста, пелёнки для новорожденных, тушь для ресниц, зубные щётки, телевизоры, электротриммеры (на 2−3%).

Из платных услуг, оказываемых населению, заметнее всего подорожали полёт в салоне экономического класса самолёта (на 17%), изготовление съёмного зубного протеза (на 13,7%) и коронки (на 10,2%). Выросли цены также на билеты в музей и на выставку (на 5,7%), в театр (на 3,1%), на изготовление фотографий для документов (на 3%) и на ксерокопирование (на 2,5%). Зато стал дешевле проезд в поездах дальнего следования (на 10%).

За период с начала 2017 года (по сравнению с декабрем 2016 года) сводный индекс потребительских цен по региону составил 101,4%. Цены на продовольственные товары увеличились на 2,4%, непродовольственные — на 0,6%, платные услуги населению — на 1,3%.

Больше всего выросла в цене плодоовощная продукция (на 7,6%), среди которой особенно заметно подорожали помидоры (на 26,2%), картофель (на 23,9%) и свекла (на 22,3%). Увеличились цены на солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы (на 9,6%), натуральные консервированные овощи (на 8,7%), разделанную охлаждённую и мороженую рыбу лососевых пород (на 8,5%), икру лососевую (на 7,7%), сливочное масло (на 7,4%). Кроме этого, на 5−6% подорожали шоколад, глазированные шоколадом творожные сырки, соль. Снижение цен отмечено на сахар (на 12%), сухие супы в пакетах (на 10,2%), гречневую крупу (на 8,7%), апельсины (на 7,4%), горох (на 4,5%), чеснок (на 4,1%), сухофрукты (на 3,6%).

В группе непродовольственных товаров цены выросли на живые цветы (на 5,7%), еженедельные газеты в розницу (на 5,6%), кроссовая обувь для взрослых (на 5,5%), женские пиджаки, жакеты (на 5,1%), мужские ветровки (на 4,8%) и кожаные куртки (на 4,5%). Из лекарственных препаратов подорожали настойка пустырника, колдрекс, офтан катахром, йод, стрепсилс (на 5−6%). Но подешевели валидол (на 11,7%), сульфацетамид (на 7,7%), а также смартфоны (на 5,9%), миксеры, блендеры, фотоаппараты, микроволновые печи, потолочные светильники, электротриммеры (на 4−5%).

Среди платных услуг, оказываемых населению, подорожали полёт в салоне экономического класса самолёта (на 17,2%), билеты в музеи и на выставки (на 16,7%), изготовление съёмного зубного протеза (на 13,7%) и коронки (на 10,2%), подготовка юристом искового заявления в суд о расторжении брака (на 10,7%), абонентская плата за мобильный Интернет (на 6,9%), печать цветных фотографий (на 5,9%). Поднялись и тарифы на жилищные услуги (на 4%), особенно заметно — взносы на капитальный ремонт (на 5,7%). При этом, снижение цен отмечено на удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 14,2%), проезд в поездах дальнего следования (на 6,6%), особенно в купейном вагоне скорого фирменного поезда (на 11,1%), начальный курс обучения вождению легкового автомобиля (на 4,6%).

Что касается стоимости минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, то в марте 2017 года она составила 4 053,71 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора выросла на 0,9%, а с декабрём прошлого года — на 3,1%.