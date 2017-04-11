Детройт, США, 11 апреля, 2017, 09:10 — ИА Регнум.



(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

В компании Ford считают, что массовый покупатель сможет приобрести полностью беспилотное транспортное средство скорее всего только после 2026 года, сообщает Automotive News.

Такое мнение высказал вице-президент подразделения научных исследований и передовых разработок Ford Кен Вашингтон.

Сейчас Ford разрабатывает полностью автономное транспортное средство четвертой категории по классификации SAE, которое будет использоваться в сфере такси и каршеринга, у него уже не будет руля и педалей. Кен Вашингтон считает, что в широкую продажу беспилотные автомобили поступят ориентировочно через пять или десять лет после начала внедрения подобных транспортных средств.

Вашингтон предлагает более сдержанный прогноз, чем тот, который ранее озвучивал глава Ford Марк Филдс, ранее он заявил, что компания будет готова предложить покупателям беспилотные автомобили уже к 2025 году.

Выступая на форуме SAE International's World Congress Experience Кен Вашингтон заявил, что сейчас очень трудно предсказать, как быстро будет развиваться данная технология. Его компания проводит исследования в направлении развития беспилотных транспортных средств и других технологий для того, чтобы найти решения таких проблем как пробки на дорогах и загрязнение окружающей среды.

Напомним, ранее Ford заявил о готовности вложить около 1 млрд долларов в течение пяти лет в технологию Argo AI, которая поможет развитию направления беспилотных автомобилей. Автопроизводитель сотрудничает с такими компаниями как Velodyne, Civil Maps, Nirenberg Neuroscience и SAIPS.