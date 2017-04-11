Пермь, 11 апреля, 2017, 09:07 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Первый заместитель начальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Павел Пахунов 10 апреля согласно решению суда переведен под домашний арест, тогда как следствие настаивало на продления срока содержания в СИЗО. Чиновник написал явку с повинной и заключил досудебное сотрудничество с прокуратурой. Кроме того, он заявил, что нуждается в медицинском обследовании из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает портал «Новости Перми».

Напомним, что первый заместитель начальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Павел Пахунов был задержан 15 февраля и отстранен от должности. Он обвиняется в крупном взяточничестве.

Кроме Пахунова фигурантом уголовного дела является директор ООО «СтройПерспектива» Семен Евдокимов, которому вменяется посредничество во взяточничестве. Сумма взятки составила 525 рублей, и она предназначалась за содействие в оформлении места под катер на берегу Камского водохранилища в микрорайоне Заозерье.