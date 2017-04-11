Вопреки требованию следствия пермский чиновник освобожден из СИЗО
Пермь, 11 апреля, 2017, 09:07 — ИА Регнум.
Первый заместитель начальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Павел Пахунов 10 апреля согласно решению суда переведен под домашний арест, тогда как следствие настаивало на продления срока содержания в СИЗО. Чиновник написал явку с повинной и заключил досудебное сотрудничество с прокуратурой. Кроме того, он заявил, что нуждается в медицинском обследовании из-за ухудшения состояния здоровья, сообщает портал «Новости Перми».
Напомним, что первый заместитель начальника департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Павел Пахунов был задержан 15 февраля и отстранен от должности. Он обвиняется в крупном взяточничестве.
Кроме Пахунова фигурантом уголовного дела является директор ООО «СтройПерспектива» Семен Евдокимов, которому вменяется посредничество во взяточничестве. Сумма взятки составила 525 рублей, и она предназначалась за содействие в оформлении места под катер на берегу Камского водохранилища в микрорайоне Заозерье.