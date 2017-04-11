Извергающийся вулкан Камбальный на Камчатке проявляет всплеск активности
Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. На Камчатке вулканологи зафиксировали очередной всплеск активности на вулкане Камбальный, который извергается впервые за несколько последних столетий. Сегодня исполин выбросил столб пепла на 2,5 км.
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Шлейф от этого выброса протянулся на 16 км в сторону от исполина.
«Он идет в сторону Тихого океана. Там на его пути нет никаких населенных пунктов. Официально зарегистрированных туристических групп возле вулкана нет», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Камбальный на Камчатке начал извергаться 25 марта. Тогда он выбросил столб пепла на 7 км в высоту, а шлейф протянулся более чем на 1,5 тыс. км. Пеплом засыпало все окрестности, в том числе и водоемы. Поэтому, по словам ученных, от исполина ушли все животные, которые там раньше обитали, а также улетели птицы. Отмечается, что извержение идет на спад.