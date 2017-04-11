Кейптаун, 11 апреля, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Горнодобывающий холдинг Anglo American собирается распродавать свои активы, связанные с терминалами угля компании Eskom, в Южной Африке. Выручить за подобные сделки планируется около $166 млн. Об этом в понедельник, 10 апреля, заявили в британском холдинге, сообщает агентство Reutres.

Pechristener Уголь. Южная Африка

Исполнительный директор Anglo American Марк Кутифани заявил: «Эта сделка — часть нашего постоянного стремления изменять и модернизировать наш глобальный портфель активов».

В Anglo American считают, что это важный шаг для такого горнодобывающего гиганта. В то же время между шахтами компании, включая четыре закрытых, и Eskom заключен контракт на поставки энергоносителя. Eskom оплачивает работу шахт в обмен на гарантированные поставки угля по заранее установленной цене.

Помимо продажи активов на Йоханнесбургской бирже, британская компания также заявила, что будет избавляться еще от ряда своих акций угольных шахт, например, в Новой Дании. Эти мероприятия возглавляет президент палаты угольной промышленности лоббистской группы Майк Теке.

Однако продажа активов в Южной Африке может начаться только после того, как будут получены разрешения от местных регулирующих органов и с согласия Eskom. Ожидается, что закрыть сделку удастся до конца 2017 года. Затянуться этот процесс может из-за переговоров с южноафриканской компанией. Ей принадлежит большая часть операционных активов и горнодобывающей инфраструктуры, а Anglo American имеет разрешение на добычу угля в регионе. Учитывая эти обстоятельства, Eskom сейчас принципиально важно выяснить вопрос собственности на шахты. Британская компания, в свою очередь, уклончиво отвечает, что готова вести переговоры с Eskom, но никаких подробностей не приводит.

Читайте также: В Чили люди в капюшонах захватили шахту холдинга Anglo American

Отмечается, что на покупку активов в Anglo American в южноафриканском угольном бизнесе уже есть желающие. Как пишет издание, заинтересованная сторона готова не просто выкупить акции британской компании в Южной Африке, но и принять участие в других проектах.

Напомним, что горнодобывающий холдинг Anglo American серьезно пострадал от падения цен на сырьевые товары в 2015 году. Компания накопила много миллиардный долг. В связи с этим компания начала широкомасштабную реструктуризацию своих активов и решила сосредоточиться на алмазах, платине и меди.

По итогам 2016 года компания получила чистую прибыль в размере $1,6 млрд по сравнению с чистым убытком $5,6 млрд в 2015 году. Между тем доходы остались почти на уровне предыдущего периода, увеличившись с $23 млрд до $23,1 млрд. Чистая задолженность Anglo American за минвший год сократилась с $12,9 млрд до $8,5 млрд. Сокращение долгов связано с небольшим повышением цен на сырьевые товары и распродажу активов. В частности, в ноябре 2016 года Anglo объявила о завершении продажи своих подразделений по добыче фосфатов и производству ниобиевой продукции компании China Molybdenum за $1,5 млрд.

Так, если с угольными и другими активами Anglo вынуждена расставаться, то в сфере добычи медной руды компания, напротив, расширяет свои мощности. По крайней мере в апреле было заявлено о таких планах при условии сохранения благоприятной конъюнктуры на глобальных рынках.

Глава медного дивизиона Anglo American Хенни Фаул сказал: «Учитывая стабильность рынка меди и необходимость укрепления баланса после краха рынков сырьевых товаров в 2015 — начале 2016 годах, — если мы будем расширять наши мощности, то Quellaveco в Перу станет одним из первых проектов».