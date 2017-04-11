Владивосток, 11 апреля, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Срок действия регионального материнского капитала на Дальнем Востоке может быть увеличен, заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sathyatripodi Двое детей

Минвостокразвития предложило увеличить срок действия регионального материнского капитала во всех регионах ДФО.

«Во всех дальневосточных регионах принят материнский капитал. Однако в половине субъектов срок его действия заканчивается в ближайшие 2 года. Эта мера поддержки показала свою эффективность и ее необходимо продлить, — отметил Качаев. — На всем Дальнем Востоке предоставляется ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка в размере прожиточного минимума до достижении им возраста трех лет при софинансировании из федерального бюджета. Эта мера должна быть сохранена даже в случае прекращения софинансирования».

В ведомстве напомнили, что на Дальнем Востоке уже начали внедрять региональные меры поддержки молодых и студенческих семей.

«На Камчатке при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, предоставляется региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей. В этом году выплата будет увеличена до 112,3 тысяч рублей. В Магаданской области женщины, родившие до 25 лет, получат в этом году материнский капитал в размене 126,5 тысяч рублей, а в связи с рождением первенца родителям-студентам выплатят 25 тысяч рублей и ежемесячно будут платить по 2,7 тысяч рублей. В Сахалинской области единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением первого ребенка составляет 54,5 тысячи рублей. Родители-студенты получают единовременную выплату при рождении ребенка в размере 57,4 тысячи рублей, а также получают ежемесячную социальную помощь в размере прожиточного минимума на ребенка и выплату средств на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также предусмотрено введение дополнительной адресной поддержки 30 тысяч рублей молодой семье при рождении ребенка на приобретение комплекта для новорожденного и коляски. В Хабаровском крае ежемесячное пособие на ребенка из студенческой семьи осуществляется в повышенном размере от 1,3 до 1,8 тысяч рублей. В Еврейской автономной области студенческим семьям предоставляется выплата при рождении первенца в размере 10 тысяч рублей и ежемесячная выплата на ребенка до — 1,5 тысяч рублей. На Чукотке выделяется единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье 10 тысяч рублей», — пояснили в Минвостокразвитии.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в 2017 году размер регионального материнского капитала составляет 163 167 рублей. В первом квартале на выплаты по сертификату из краевого бюджета направлено 83 млн рублей.