Токио, 11 апреля, 2017, 09:03 — ИА Регнум.



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Применения химического и ядерного оружия можно ожидать от Северной Кореи, заявила 11 апреля японский министр обороны Томоми Инада, сообщает агентство «Киодо».

По словам министра, «не только Сирия» является страной, от которой исходит угроза применения орудия массового поражения. «Это может произойти и в Восточной Азии, в КНДР», — сказала она.

Комментируя сообщения о направлении ударной американской авиагруппы к Корейскому полуострову, Инада пояснила, что «США являются фактором сдерживания», который нужен «для мира и стабильности в регионе». По ее словам, в Токио уверены, что действия США окажутся результативными.

Напомним, возможность ракетного удара США по Северной Корее стала предметом обсуждения после событий 7 апреля, когда с американских эсминцев была атакована ракетами авиабаза «Шайрат» в Сирии.

Следующим шагом Пентагона после удара по Сирии стала отправка к Корейскому полуострову ударной авиагруппы (авианосец «Карл Винсон», крейсер и два эсминца).

После этих действий представитель Минобороны Южной Кореи Мун Сан Гюн заявил, что происходящее говорит о «серьезном отношении к ситуации на Корейском полуострове» со стороны США. По его словам, эти шаги Пентагона усилят защиту от угрозы со стороны Пхеньяна.