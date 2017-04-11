Москва, 11 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.

Распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ .

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Стратегия — отраслевой документ стратегического планирования в промышленности строительных материалов, определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления и обеспечения национальной безопасности России, способы их эффективного достижения и решения в отрасли.

Цель стратегии — формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности строительных материалов инновационного типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной, энергоэффективной продукцией.

Подписанным распоряжением утверждён план реализации Стратегии.

Планом предусматриваются меры по созданию условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции, стимулированию спроса на внутреннем рынке, управлению качеством и ассортиментом строительных материалов, развитию экспортного потенциала отрасли, мониторингу реализации стратегии.

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Как сообщает ИА REGNUM, в начале 2017 года в России была запущена информационная система ценообразования в строительстве. Одной из новаций этой системы стала фиксированная цена стройматериалов, изделий и конструкций, которые будут закупаться на стройки с участием бюджетных средств.