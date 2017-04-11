Киев, 11 апреля, 2017, 08:51 — ИА Регнум. На востоке Украины в зоне так называемой «антитеррористической операции» украинский офицер выстрелил в пьяного подчиненного, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Где именно произошел инцидент — не уточняется. Офицер заметил группу нетрезвых военнослужащих в расположении части, солдаты отказались подчиняться его приказам и повели себя агрессивно.

Реагируя на ситуацию, командир подразделения трижды выстрелил в воздух, затем выстрелил по ногам одного из военнослужащих.

Раненый госпитализирован в больницу Бахмута с огнестрельным пулевым ранением нижней трети правой голени.

По словам медиков, содержание алкоголя в его крови было более 1,29 промилле.

Инцидент расследуют представители военной комендатуры оперативной группы главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области.