Москва, 11 апреля, 2017, 08:41 — ИА Регнум.

Brent продолжает движение вверх. Котировки 10 апреля достигали уровня 56,03. Рынок поддержали новости о том, что в Ливии остановлен крупнейший нефтепровод, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

lalabell68 Нефтяная вышка

По ее мнению, «с этой стороны не стоит ждать стабильного притока предложения. Кроме того, есть шансы все же увидеть сокращение запасов в США. В стране начинается сезон активного вождения, что традиционно повышает спрос на автомобильное топливо».

«Ну и, конечно, ожидания того, что ОПЕК+ все же продлит действие соглашения о сокращении добычи», — напомнила она.

«Таким образом, если сегодня, 11 апреля, отчет от API не разочарует, можно будет ждать роста в район уровня 56,90», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 11 апреля цены на нефть продолжают стремительно расти. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures поднялась до $56,07 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась до $53,18 за баррель.