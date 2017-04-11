Оттава, 11 апреля, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что президент Сирии Башар Асад не является частью будущего страны, сообщает Anadolu.

Kremlun.ru Башар Асад

«Я думаю, что нет никаких сомнений, что в средней и долгосрочной перспективе будущая мирная Сирия не будет включать в себя Башара Асада», — подчеркнул Трюдо во время своего визита во Францию.

«Мы должны двигаться как можно быстрей по пути мирного урегулирования в Сирии», — добавил Трюдо.

Также премьер-министр обвинил Башара Асада в причастности к химической атаке в провинции Идлиб, которая якобы была совершена правительственными войсками, добавив, что Россия также несет за это ответственность.

«Я считаю, что России нужно дать понять о её ответственности за кровавые действия Асада на прошлой неделе», — резюмировал Трюдо.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал ракетный удар США по авиабазе правительственных войск в Сирии в провинции Хомс. 10 апреля Трюдо заявил о своей готовности о введении новых санкций против России за поддержку Башара Асада.