Донецк, 11 апреля, 2017, 08:37 — ИА Регнум.



(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

Программа по воссоединению народа Донбасса подразумевает перемещение границы ДНР дальше на запад, юго-запад, северо-запад, заявил советник главы ДНР Александр Казаков на конференции в Донецке, передает «ПолитНавигатор».

По словам советника, гуманитарная программа, объявленная республиками, «вызвала огромный энтузиазм» у жителей Донбасса. Однако, гуманитарная помощь украинцам — это не единственная цель программы, считает Казаков.

«Воссоединение народа Донбасса подразумевает, что воссоединится тот народ, который 11 мая 2014 года выразил свое желание на референдуме», — уверен политик.

Он отметил, что поскольку украинская армия в 2014 году уже заняла часть населенных пунктов Донбасса, в Донецкую Народную Республику оказались включены не все города и районы, которые голосовали на референдуме за независимость.

Как считает советник, программа по воссоединению народа Донбасса «подразумевает конкретные действия по перемещению той линии разграничения дальше на запад, юго-запад, север-запад».

«Все те города и районы, где он (референдум) проходил, а также те, где его не дали провести, например, в Доброполье, но где люди вышли и заявили свою волю, но уже в дула БТРов, вся эта территория де-юре — это территория ДНР», — подчеркнул политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота и прихода к власти на Украине националистов, не все жители «незалежной» поддержали новую антироссийскую риторику Киева.

16 марта 2014 года прошел референдум в Крыму, по результатам которого полуостров вышел из состава Украины и вошел в состав Российской Федерации. Вслед за этим 11 мая 2014 года были проведены референдумы в Донбассе.

Большинство жителей Донбасса, голосовавших на референдуме, поддержали объявление независимости республиками.