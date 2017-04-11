Барнаул, 11 апреля, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Барнаульская школьница — учащаяся 11 класса гимназии № 40 Дарья Орлова — получила главный приз конкурса «Ученые будущего». Ее исследовательская работа по фундаментальной математике будет представлена суперфинале конкурса, который пройдет в мае 2017 года в США. Мероприятие было организовано при поддержке Фонда Intel Foundation, Сибирской генерирующей компании, Образовательного центра МГУ «ЛАНАТ» и АлтГТУ имени И.И. Ползунова. А сама поездка стала возможна благодаря поддержке Фонда Андрея Мельниченко. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»

СГК Дарья Орлова — ученица барнаульской гимназии № 40

«В 1825 году была опубликована информация об открытии, которое получило название «Треугольник Якоби». В 2015 году, спустя 190 лет, в канадском журнале вновь была поднята эта тема. Благодаря возможностям интернета с публикацией смогли ознакомиться ученые из разных уголков мира. Профессор, доктор физико-математических наук Барнаульского педагогического университета Юрий Мальцев (в гимназии № 40 он ведет факультатив по углубленному изучению этого предмета) предложил своей ученице Дарье Орловой поработать над вопросом «взаиморасположения точки Якоби с другими замечательными точками в треугольнике», ранее эта тема не рассматривалась. В течение нескольких месяцев девушка штудировала научные книги, на изучение которых решается далеко не каждый студент математического факультета. Полученные знания помогли ей доказать несколько новых теорем и сделать научное открытие», — пояснили в СГК.

Учитель гимназии №40 Юлия Белоцкая полагает, что теоремы, которые доказала Дарья Орлова, по праву могут носить ее имя.

«Эта работа уже получила признание на российском уровне, думаю, что ее по достоинству оценят и за рубежом. Конечно, такие исследования подготовлены не без помощи преподавателей. Гимназия, буквально, сплотилась, чтобы помочь своей ученице успешно выступить на таком высоком международном уровне», — подчеркнула Юлия Белоцкая.

О самой Даше известно, что она второй ребенок в семье, ее старший брат учится в Алтайском государственном университете на специальности «Информатика». Мама работает в сфере рекламы, папа — в торговой фирме.

«Девочка пошла в школу в 6 лет. Первый класс давался ей нелегко, мама подумывала, не оставить ли ее на второй год, но Даша проявила характер: «Второгодницей ни за что буду! Я смогу хорошо учиться!». Слово ребенок сдержал, уже к концу учебного года была в числе успевающих», — отмечают в СГК.

«Дочери очень повезло с учителями. Именно они разглядели в ней способности к математике, и помогли им развиться. Все ее награды, достижения — это, прежде всего, результат их труда, это их большая заслуга», — отметила мама школьницы — Людмила Орлова.

Одним из крупных мероприятий, где Дарья успешно презентовала свои работы, стали научная конференция Московского государственного технического университета имени Баумана, международный конкурс «Старт в науку» московского физико-технического института и международная студенческая конференция Новосибирского государственного университета. Но самой памятной наградой она считает победу в финале инженерно-научного конкурса «Ученые будущего», региональная площадка которого была организована благодаря поддержке Сибирской генерирующей компании.

В СГК отметили, что Даша до сих пор с волнением вспоминаем мгновения, когда были объявлены результаты. «Мы сидели в актовом зале Алтайского технического университета. Я очень переживала. Когда назвали мою фамилию, у меня очень сильно задрожали колени. Я была безумно рада! Потом заглядывала на сайт конкурса, ожидая увидеть себя в числе претендентов на поездку в США, но фамилию свою не нашла, видимо, плохо смотрела или что-то перепутала, а так хотелось поехать! Потом пришло официальное приглашение. Я сразу позвонила маме, педагогам, они все были рады за меня, школа меня очень сильно поддержала. Для меня большая честь представлять Россию на таком конкурсе. Усиленно готовлюсь, хочу защитить проект на достойном уровне», — поделилась впечатлением школьница.

Напомним, октябре прошлого года впервые в Барнауле в рамках всероссийского фестиваля науки прошел финал научно-инженерного конкурса среди школьников «Ученые будущего». Он состоял из заочного и очного этапов, а также суперфинала. Победители получили возможность стать участниками Всемирного научно-технического конкурса Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который пройдет в мае 2017 года в Лос-Анджелесе, США.

Поездка барнаульской школьницы на всемирный этап конкурса организована благодаря Фонду Андрея Мельниченко. Фонд профинансировал ее в рамках своей основной программы: «Программа поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК».