Париж, 11 апреля, 2017, 08:34 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Миссия Невыполнима», реж. Брайан де Пальма,1996, США Том Круз в роли агента Итана Ханта

Шестую часть фильма «Миссия невыполнима» начали снимать в Париже, об этом сообщает издание Le Figaro.

Сообщается, что съемки будут идти 35 дней, у Тома Круза в планах снять сцену на вертолетной площадке министерства экономики и финансов в Берси, которая находится на высоте 40 метров. В работах будет задействовано около 300 французских техников, затраты составят более 26 млн долларов.

Власти Парижа сообщают — городские службы координируют свои действия со съемочной группой и происходящее не будет мешать обычной жизни горожан.

Продюсер Дэвид Эллисон ранее высказал свое мнение по поводу будущего фильма, он считает, что Том Круз сделает в этом фильме все то, что он делал и раньше. Актер тренировался в течение года, чтобы быть готовым выполнять различные трюки, которые предусматривает сценарий картины.

Напомним, 17 марта сообщалось, что к съемочному составу шестого фильма франшизы присоединится исполнитель роли Супермена Генри Канвилл, режиссер Кристофер МакКуорри сделал ему предложение в соцсети Instgram на которое актер ответил согласием.